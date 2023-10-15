Уиндзор сказал, куда Ландо Норрис может перейти из «Макларена»

Известный британский журналист Питер Уиндзор высказался о потенциальном уходе соотечественника Ландо Норриса из «Макларена».

«Уверен, Ландо нравится «Ред Булл». Он хорош, не так ли? И он им подходит. Однако, что касается меня, я бы хотел увидеть Ландо в «Ауди» в 2026 году, вместе с Тео Пуршером. А на месте «Ред Булл» я бы сделал всё, чтобы посадить за руль Лиама Лоусона.

Мне кажется, что Ландо не хотел бы оставаться в «Макларене» навсегда. Я бы не смог отказаться, если бы в «Ауди» сказали мне: «Ты будешь ведущим пилотом заводской команды, начиная с 2026 года. Возможно, первый сезон не будет хорошим, но мы знаем, что делаем. Мы добились успеха не только в WEC, но и в ралли, и у нас есть знающие люди», — сказал Уиндзор на своём YouTube-канале.