Хэмилтон назвал проблему, которая будет преследовать «Мерседес» до конца года

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о нынешнем автомобиле немецкой команды, высказавшись об эффекте дельфинирования.

«Эта машина будет подпрыгивать до конца года. Но я с оптимизмом смотрю на следующий год. Этот эффект приходит и уходит — в некоторых гонках болид не подпрыгивает, в некоторых – подпрыгивает. Но это и близко не так жёстко, как было в прошлом году. Как я могу помочь? Я не строю и не проектирую автомобиль, поэтому не могу сидеть за компьютером и помогать специалистам переделывать его. Лучшее, что, по моему мнению, я могу сделать, — это выступать во время уикендов. Но у меня по-прежнему много встреч на базе по самым разным вопросам: об автомобиле, качестве пилотирования, динамике болида, будь то подвеска, рулевое управление, шины — что бы это ни было», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

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