Хорнер: «Макларен» стал нашим самым стабильным соперником

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу британской команды «Макларен», отметив работу пилота Оскара Пиастри.

«За последние четыре или пять гонок ситуация в чемпионате изменилась, «Макларен» стал нашим самым стабильным соперником. Они делают хорошую работу, а их гонщики очень хороши. Особенно Оскар, который в свой первый сезон выступает очень хорошо», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

На Гран-при Катара пилоты «Макларена» набрали 47 очков за уикенд, что является третьим лучшим результатом в сезоне-2023. Пилотам «Ред Булл» удавалось набирать 56 и 57 очков на Гран-при Австрии и Азербайджана соответственно.

Ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказал своё мнение по поводу того, какая из команд Формулы-1 имеет наилучший состав пилотов.