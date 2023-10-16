Марко ответил на вопрос о возможном возвращении Албона в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что до 2026 года вопрос с возможным возвращением пилота «Уильямса» Александера Албона в австрийскую команду не рассматривается.

«Этот вопрос возникает снова и снова, но, к сожалению, Алекс подписал долгосрочный контракт, и он выйдет на рынок не раньше 2026 года», — приводит слова Марко Motorsport Total со ссылкой на Sky Deutschland.

Напомним, дебют Албона в Формуле-1 состоялся в 2019 году. Тогда он выступал за команду «Торо Россо». В середине сезона он перешёл в «Ред Булл». В нынешнем сезоне Формулы-1 Албон в настоящий момент занимает 13-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе 23 очка. Чемпионство досрочно завоевал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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