Эллисон — об обновлении «Мерседеса»: не ждите, что мы обгоним Ферстаппена

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон дал комментарий по поводу обновлений, которые команда приготовила к Гран-при Остина.

Немецкая команда представит обновлённое днище.

«Надеюсь, это немного улучшит наши показатели, что, безусловно, здорово, но главное — это понять, движемся ли мы в правильном направлении.

Мы должны прибавить в скорости, но не ждите, что мы обойдём Ферстаппена», — приводит слова Эллисона The Race.

«Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов текущего сезона Формулы-1, набрав 326 очков. Напомним, «Ред Булл» досрочно стал обладателем титула.