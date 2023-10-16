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Эллисон — об обновлении «Мерседеса»: не ждите, что мы обгоним Ферстаппена

Эллисон — об обновлении «Мерседеса»: не ждите, что мы обгоним Ферстаппена
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Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон дал комментарий по поводу обновлений, которые команда приготовила к Гран-при Остина.

Немецкая команда представит обновлённое днище.

«Надеюсь, это немного улучшит наши показатели, что, безусловно, здорово, но главное — это понять, движемся ли мы в правильном направлении.

Мы должны прибавить в скорости, но не ждите, что мы обойдём Ферстаппена», — приводит слова Эллисона The Race.

«Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов текущего сезона Формулы-1, набрав 326 очков. Напомним, «Ред Булл» досрочно стал обладателем титула.

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