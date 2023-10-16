«Надеюсь, президент «Феррари» позвонит мне». Ферстаппен раскрыл своё желание

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что хотел иметь в своём гараже болид легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера «Феррари» F2004.

«Хотел бы иметь в своём гараже все машины «Ред Булл», на которых я выиграл титулы чемпиона мира в Формуле-1. И ещё «Феррари» F2004 Михаэля Шумахера. Это невероятная машина. Но я не знаю, как бы её приобрести.

Пусть это будет обращением к Джону Элканну (президенту «Феррари»). Я надеюсь, что он прочитает это интервью и, возможно, позвонит мне», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1 со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии:

Ранее Ферстаппен рассказал, где хранятся его трофеи, завоёванные за время карьеры.