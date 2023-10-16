«Хаас» показал изображение обновлённого болида со специальной ливреей к Остину

Американская команда Формулы-1 «Хаас» показала изображение обновлённого болида американской команды «Хаас» со специальной ливреей, созданной к Гран-при Остина.

Фото: Haas F1 Team

Фото: Haas F1 Team

Фото: Haas F1 Team

Стоит отметить, что на рендере видны новые боковые понтоны, выполненные в стиле «Ред Булл».

«Целью модернизации является улучшение аэродинамических характеристик автомобиля в целом — команда стремится к улучшению стабильности, а также к улучшению аэродинамических характеристик. Очень важно, что последняя версия пакета позволит получить ценные данные для определения общего направления развития команды в 2024 году», — говорится в пресс-релизе команды.

До конца сезона-2023 остаётся пять этапов. Гран-при США в Остине пройдёт с 20 по 22 октября. Отметим, что «Королевские гонки» ещё успеют вернуться в США до завершения чемпионата — после двух этапов в Мексике и Бразилии пройдёт этап в Лас-Вегасе.