Джордж Расселл обозначил позицию по возможному приходу в Формулу-1 «Андретти»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о возможном присоединении команды «Андретти» к Формуле-1. Ранее заявку американского гоночного коллектива одобрила Международная автомобильная федерация (ФИА). Расселл заявил, что будет придерживаться нейтральной позиции.

«Формула 1 — это вершина, и мы хотим видеть здесь качественную конкуренцию. Поэтому я ни за, ни против. Но определённо, если бы прибавилась ещё одна команда, она должна была бы быть такой, которая принесёт пользу спорту. Мы хотим видеть конкуренцию. В идеале хочется видеть, как все десять команд сражаются друг с другом. Поэтому я уверен, что Формула-1 придёт к наилучшему решению. Что бы это ни было, но мы должны ставить качество превыше количества. Но, как я уже сказал, я не испытываю особых чувств», — приводит слова Расселла PlanetF1.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?