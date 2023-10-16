Норрис — о Гран-при США: это моя сотая гонка в Формуле-1, мы полны решимости набрать очки

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от Гран-при США.

«Я очень рад вернуться в Остин. Гран-при США — это всегда веселый уикенд, и в этом году он особенный, поскольку это моя сотая гонка в Формуле-1 и, конечно же, в составе «Макларена». Это прекрасное место, чтобы отпраздновать это событие, ведь местные болельщики всегда создают фантастическую атмосферу.

Было невероятно добиться ещё одного двойного подиума в Катаре. Мы действовали последовательно, и наша тяжёлая работа окупается. На прошлой неделе я вернулся на базу, чтобы отпраздновать это событие вместе с командой, проанализировать своё выступление и то, что я мог бы сделать лучше, а также провести некоторое время на симуляторе, готовясь к следующим трём гонкам, наблюдая, где ещё мы можем стать лучше. Это будет непростая задача, но мы полны решимости набрать в копилку команды ещё несколько очков», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

Гран-при США пройдёт в Остине с 20 по 22 октября.