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Норрис — о Гран-при США: это моя сотая гонка в Формуле-1, мы полны решимости набрать очки

Норрис — о Гран-при США: это моя сотая гонка в Формуле-1, мы полны решимости набрать очки
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от Гран-при США.

«Я очень рад вернуться в Остин. Гран-при США — это всегда веселый уикенд, и в этом году он особенный, поскольку это моя сотая гонка в Формуле-1 и, конечно же, в составе «Макларена». Это прекрасное место, чтобы отпраздновать это событие, ведь местные болельщики всегда создают фантастическую атмосферу.

Было невероятно добиться ещё одного двойного подиума в Катаре. Мы действовали последовательно, и наша тяжёлая работа окупается. На прошлой неделе я вернулся на базу, чтобы отпраздновать это событие вместе с командой, проанализировать своё выступление и то, что я мог бы сделать лучше, а также провести некоторое время на симуляторе, готовясь к следующим трём гонкам, наблюдая, где ещё мы можем стать лучше. Это будет непростая задача, но мы полны решимости набрать в копилку команды ещё несколько очков», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

Гран-при США пройдёт в Остине с 20 по 22 октября.

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