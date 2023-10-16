Ральф Шумахер: Ферстаппен не согласится с отставкой Марко и предпочтёт уход Хорнера

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал слух, согласно которому глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер стремится выдавить советника Хельмута Марко ради увеличения контроля над группой, что поддерживается рядом влиятельных лиц в организации.

«Продажа «Альфа Таури» не состоялась, поскольку таково было желание покойного Дитриха Матешица. После Хорнер сказал: «Если мне нужно оказать больше поддержки, то я должен иметь и больше влияния». У меня такое ощущение, что Хорнер хочет взять контроль над «Альфа Таури» и сделать её максимально успешной, чтобы в один день продать по хорошей цене.

Не стоит недооценивать ситуацию. Марко выбрал Хорнера и был с ним с самого начала. История подсказывает, что Ферстаппен не согласится с отставкой Марко и предпочтёт уход Хорнера», — приводит слова Шумахера Sky Germany.