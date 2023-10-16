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Макс Ферстаппен рассказал об ошибке, которая очень разозлила Хельмута Марко

Макс Ферстаппен рассказал об ошибке, которая очень разозлила Хельмута Марко
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал историю из дебютного сезона в Формуле-1, когда на Гран-при США 2016 года он сильно разозлил консультанта команды Хельмута Марко своей ошибкой

«Думаю, по ходу гонки я был на пятом месте, но становился всё ближе и ближе к парням впереди меня. Мой инженер сказал мне «давить». Обычно, когда он это говорит, это означает, что мне скоро придётся сделать пит-стоп. В конце этого круга я выехал на пит-лейн и сразу подумал: «Боже мой, он мне не говорил заезжать на пит-стоп, что я сделал?»

Так что да, я крикнул по радио, что делаю пит-стоп, и вдруг стало видно, как вокруг забегали механики. Это был неловкий момент. Хельмут Марко, конечно, очень рассердился на меня после гонки. Но что вы можете сказать в такой ситуации? Я просто сказал, что допустил ошибку и облажался, это всё, что вы можете сделать.

Мы совершаем ошибки, мы не роботы. Марко ценит, когда ты признаёшь свои ошибки», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

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