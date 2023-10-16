Вильнёв: «Ред Булл» можно победить, зверя Ферстаппена — нет

Экс-пилот Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв высказался о трёхкратном победителе мирового первенства голландце Максе Ферстаппене из команды «Ред Булл».

«Макса нельзя победить, «Ред Булл» — можно. Не нужно забывать, «Мерседес» был на секунду быстрее остальных, когда доминировал. На тот момент была только одна борьба, и это конфликт между пилотами «Мерседеса». У «Ред Булл» не такое преимущество. У них возникают трудности в борьбе за поул, и если они выигрывают, то на десятые.

Ферстаппен оказывается на поуле, а не Перес. Мексиканец всегда позади, что говорит об уровне машины. Ферстаппен – зверь. Он выигрывает титулы последние три года, и его машина не была решающим фактором», — приводит слова Вильнёва La Gazzetta dello Sport.