Норрис выразил надежду, что в следующем году «Макларен» сможет навязать борьбу «Ред Булл»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о конкуренции с «Ред Булл».

«Можем ли мы в следующем году навязать борьбу «Ред Булл»? Да, я думаю, если мы продолжим развитие такими темпами, хотя это невозможно — темп развития всегда будет замедляться.

За довольно короткое время, ведь прошло всего полгода, мы добились большого количества улучшений с точки зрения времени круга. Вероятно, мы улучшили машину до секунды в чистом темпе, а на некоторых трассах, возможно, немного больше, и немного меньше на других трассах.

Но это огромный скачок, особенно в середине сезона, когда действует большое количество правил, которые мешают тебе развиваться.

Вот почему я думаю, что это отличное достижение, то, чего нам удалось добиться, начиная с Бахрейна. Итак, я знаю, что эту зиму мы встречаем в более сильной позиции, чем когда-либо, и это даёт мне больше надежды и уверенности в том, что я могу сказать «да»: я думаю, что следующий год мы сможем начать с более сильной машиной», — приводит слова Норриса Racingnews365.