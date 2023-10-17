Норрис: последние годы мы не могли начать сезон на сильной машине, и приходилось догонять

Пилот «Макларена» Ландо Норрис отметил, что в последние годы команда начинает сезон со слабым болидом, а затем вынуждена сокращать отставание от соперников в течение года.

«Единственное, что нам не удалось сделать за последние три года, — это начать сезон на сильной машине, и я бы сказал, что одна из самых сильных машин, на которых я начинал сезон, была либо в 2019 году, в моих первых нескольких гонках в Формуле-1, а может быть, в 2021 году.

Это были наши два лучших старта. В 2022 году у нас было ужасное начало сезона, и в этом году тоже.

Мы вынуждены были догонять, мы это понимаем, но нам нужно сильно начать сезон, а затем развиваться, мы не смогли этого сделать. Итак, это наша первая большая задача на следующий год, и я думаю, что мы уже проделали гораздо больше работы, чем в предыдущие годы, чтобы попытаться достичь этой цели.

Но я верю, что, если мы сохраним темп развития, на котором находимся, в 2024 году в какие-то моменты, возможно, в начале, середине или конце сезона, временами мы сможем быть фаворитами, возможно, не всегда, но временами мы можем быть фаворитами перед стартом уикенда.

Но нам ещё есть над чем поработать. Есть трассы, которые нам очень понравились, но есть трассы, на которых мы испытывали много проблем и на которых «Ред Булл» на голову выше остальных.

Наша задача на данный момент — не просто быть конкурентоспособными на некоторых трассах, но быть конкурентоспособными вообще, и я думаю, что здесь стоит отметить «Мерседес», который, возможно, не всегда выглядел таким особенным, но был самым стабильным после «Ред Булл». Они никогда не были медленнее третьей по скорости машины, даже сейчас. В каждой гонке они были быстрее нас, возможно, Сильверстоун был единственной трассой, где мы были быстрее. Для меня «Мерседес» — фаворит на то, чтобы быть второй по скорости командой, но мы приближаемся к ним», — приводит слова Норриса Racingnews365.