Ферстаппен объяснил, почему у него иногда случаются споры с одним из инженеров «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что хорошо ладит с инженером команды Джанпьеро Ламбьязе, хоть иногда между ними и происходят беседы на повышенных тонах.

«Думаю, что гоночный инженер действительно должен понимать тебя. И вообще мне кажется, что очень редко бывает такая сильная связь с инженером. Мы сумасшедшим образом взялись за дело, выиграв нашу первую совместную гонку. Конечно, трудные моменты случаются, потому что у меня сильный характер, у него сильный характер, но я всегда могу с ним посоветоваться – и когда всё плохо, и когда всё хорошо.

Вот почему иногда мы довольно громко говорим по радио. В такие моменты люди могут подумать, что мы друг другу не нравимся, но на самом деле каждый из нас очень уважает другого. Мы всегда хотим лучшего в любой ситуации. Иногда во время пилотирования у меня в голове возникает мысль: «Хорошо, я знаю, что делать». Но всё равно приятно, что он на заднем плане», — приводит слова Ферстаппена GPFans со ссылкой на Sky Sports.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии: