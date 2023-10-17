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Источник: проект «Ауди» по приходу в Формулу-1 может перейти к «Порше»

Источник: проект «Ауди» по приходу в Формулу-1 может перейти к «Порше»
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Проект немецкой компании «Ауди» по приходу в Формулу-1 может перейти к «Порше». Об этом информирует F1i — Auto Journal. Обе компании входят в состав концерна Volkswagen Group.

По сведениям источника, новый генеральный директор «Ауди» Гернот Дёлльнер, в отличие от своего предшественника Маркуса Дюсманна, не проявляет большую заинтересованность в приходе в Формулу-1 и готов сделать шаг назад, уступив место «Порше».

При этом сообщается, что «Порше» откажется от участия в Формуле E в конце 2025 года, чтобы сосредоточиться на дебюте в Формуле-1.

Напомним, в сентябре прошлого года в «Порше» сообщили о срыве сделки с австрийской командой «Ред Булл». При этом говорилось, что немецкая компания пытается договориться с другими гоночными коллективами, в том числе с «Маклареном».

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