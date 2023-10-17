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Стало известно, когда может решиться будущее Хельмута Марко в «Ред Булл»

Стало известно, когда может решиться будущее Хельмута Марко в «Ред Булл»
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В ходе нынешней недели состоится встреча, на которой будет решаться будущее консультанта Хельмута Марко в «Ред Булл». Об этом информирует PlanetF1 со ссылкой на Globo. Точные сроки встречи издание не называет.

Ранее сообщалось, что ухода Марко из «Ред Булл» желают руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер и Оливер Минцлафф, являющийся ответственным за программу австрийской команды в Формуле-1.

Напомним, «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам нынешнего сезона Формулы-1. Это случилось на Гран-при Японии, победу на котором одержал пилот команды Макс Ферстаппен. Сейчас в активе гоночного коллектива из Австрии 657 очков и для соперников он недосягаем.

Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»:

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