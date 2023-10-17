Вольф анонсировал «последнее значительное» обновление «Мерседеса» в году к Гран-при США

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что на предстоящем Гран-при США у команды будет новое днище. По словам Вольфа, это будет «последним значительным» обновлением гоночного коллектива в этом году.

«Всегда здорово участвовать в гонках на «Трассе Америк». Здесь царит фантастическая атмосфера, а Формулу-1 приветствуют с распростёртыми объятиями. «Трасса Америк» — одна из самых сложных современных трасс, где пилоты получают настоящее удовольствие. Мы привезём модифицированное днище, что станет последним значительным обновлением, которое мы осуществим в этом году. Надеемся, что это принесёт небольшой выигрыш, но, что более важно, станет ещё одной вехой в определении нашего пути развития для W15.

Борьба за второе место в Кубке конструкторов стала более напряжённой в последних гонках. Мы будем продолжать сохранять концентрацию, чтобы набрать как можно больше очков, чтобы увеличить наше преимущество», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?