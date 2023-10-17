Марко: «Ред Булл» не ставил ультиматумов Пересу

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко опроверг информацию о том, что австрийская команда выдвинула ультиматум мексиканскому пилоту команды Серхио Пересу.

«Никакого ультиматума Пересу мы не ставили. Думаю, что мы слишком много выигрываем — в мире творятся невероятные вещи. Вы должны гораздо больше ценить выступление Макса Ферстаппена, оно необыкновенное», — приводит слова Марко oe24.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство австрийского коллектива выдвинуло мексиканскому гонщику ультиматум, согласно которому он потеряет место за рулём «Ред Булл» на 2024 год, если упустит второе место в текущем сезоне. Также сообщается, что в случае расставания с Пересом в «Ред Булл» намерены сделать австралийца Даниэля Риккардо напарником Макса Ферстаппена, а молодой новозеландец Лиам Лоусон при таком раскладе станет пилотом «Альфа Таури».