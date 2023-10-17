Марко заявил, что после смерти Матешица внутри «Ред Булл» началась борьба за власть

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что после смерти основателя компании «Ред Булл» Дитриха Матешица внутри гоночного коллектива началась борьба за перераспределение полномочий. Матешиц скончался в октябре прошлого года в возрасте 78 лет.

«С момента создания новой структуры управления [после смерти Дитриха Матешица] всё изменилось. Люди пытаются переопределить свои полномочия», — приводит слова Марко Oe24.at.

Напомним, «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам нынешнего сезона Формулы-1. Это случилось на Гран-при Японии, победу на котором одержал Макс Ферстаппен. В настоящий момент на счету австрийской команды 657 очков и для соперников она недосягаема.

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