Макс Ферстаппен раскрыл, как относится к возможному приходу в Формулу-1 «Андретти»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался относительно потенциального присоединения команды «Андретти» к Формуле-1. Ранее заявку американского гоночного коллектива одобрила Международная автомобильная федерация (ФИА). По словам Ферстаппена, он не против присоединения к «Королевским гонкам» американской команды.

«Судя по тому, что я видел и слышал, команда выглядит очень профессионально. Они действительно хотят присоединиться к Формуле-1. Нельзя не отметить, что Андретти — это громкое имя. Команда уже многого добилась в автоспорте, так что определённо мне хотелось бы видеть их здесь, но не мне решать», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии: