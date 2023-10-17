Несколько пилотов Формулы-1 примут участие в гольф-турнире в Лас-Вегасе

В преддверии Гран-при Лас-Вегаса, помимо подготовки к гонке, пилоты и команды Формулы-1 обращают внимание на медийную активность, которая должна стать обязательной частью столь статусного этапа, вернувшегося в календарь «королевских гонок».

Одним из особых мероприятий, которые пройдут на неделе перед Гран-при, станет первое спортивное событие, организованное стриминговым сервисом Netflix.

Согласно информации Straits Times, четыре пилота, среди которых Александер Албон («Уильямс»), Пьер Гасли («Альпин»), Ландо Норрис («Макларен») и Карлос Сайнс («Феррари»), составят по паре с четырьмя профессиональными гольфистами и сразятся в игре, в которой каждой команде придётся закрыть восемь лунок. В финале встретятся две лучшие команды по итогам первых восьми раундов.

Отметим, это не первый раз, когда Netflix проявляет интерес к Формуле-1. Компания также снимаем документальный сериал Drive To Survive.