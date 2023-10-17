Росберг: Расселлу не нужно быть хорошим парнем, он должен держать удар

Экс-пилот Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мнением о взаимоотношениях действующих пилотов «Мерседеса» Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона, объяснив, какую стратегию поведения должен выбрать Расселл.

«Обстановка накалялась, она и на «Сузуке» была выше предела, когда они сразились друг с другом на трассе. Для Джорджа это сложная ситуация. К сожалению, в такой ситуации нельзя просто быть хорошим парнем — нужно внутренне держать удар. К сожалению, команде это усложняет задачу. Это отстой, но в ином случае, команда выбирала бы самый просто путь.

В Катаре для Джорджа сложилась хорошая ситуация, потому что Льюис подтвердил, что был не прав. Он очень-очень редко бывает виноват на 100% в аварии и ему никогда не приходилось признавать её таким образом», — сказал Росберг Sky Sports.