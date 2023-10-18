ФИА подаст ещё одну заявку на включение электрокартинга в олимпийскую программу

Международная автомобильная федерация (ФИА) намерена в будущем продолжить борьбу за включение электрокартинга в программу Олимпийских игр. Автоспорт был в числе девяти видов спорта, претендующих на место на ОИ-2028 в Лос-Анджелесе, однако заявка ФИА не была удовлетворена сессией МОК.

«ФИА приняла к сведению заявление оргкомитета Игр-2028 в Лос-Анджелесе относительно дополнительных видов спорта, которые будут включены в олимпийскую программу. Мы благодарим их за внимание, которое они уделяют автоспорту и нашей организации.

Тот факт, что рассматривается возможность включения картинга в официальную программу Олимпийских игр, уже является удовлетворительным первым шагом. Это побуждает нас продолжать наши усилия и доработать предложение, адаптированное к формату этого уникального соревнования, чтобы получить возможность снова подать заявку в будущем», — сказал представитель ФИА Inside the Games.

Сессия МОК в Мумбаи на днях приняла решение включить в программу ОИ-2028 бейсбол/софтбол, сквош, крикет, лакросс и флаг-футбол. Автоспорт не получил места на Играх в Лос-Анджелесе наряду с брейкингом, карате и кикбоксингом.

Также на сессии МОК в число членов Международного олимпийского комитета была выбрана обладательница «Оскара» актриса Мишель Йео. В этом году она вышла замуж за бывшего президента ФИА Жана Тодта. Последний в феврале был награждён Олимпийским орденом и получил его из рук главы МОК Томаса Баха.