Штайнер: правильно ли, что у двух команд один владелец? В любом случае это нужно обсудить

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о сложившемся в Формуле-1 положении дел, при котором в чемпионате выступают две команды, принадлежащие одному владельцу. Речь идёт о «Ред Булл» и «Альфа Таури».

«Правильно ли, что у двух команд один владелец? Правильно или нет, но это нужно обсудить. Очевидно, что есть много других видов спорта, где это запрещено. Хотя до сих пор с этим не было проблем. Прошло уже 18 лет, и до сих пор всё работает нормально», — приводит слова Штайнера RaceFans.

Ранее Гюнтер поделился мнением о расширении календаря Формулы-1. В следующем сезоне будет проведено 24 Гран-при. Штайнер в качестве аргумента своей позиции привёл икру, сказав, что, если её съесть много, она перестаёт нравиться.

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