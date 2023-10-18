«Альфа Таури» представила стилизованный постер к Гран-при США

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» подготовила специальный постер к предстоящему участию в Гран-при США. Этап в Остине состоится с 20 по 22 октября.

«Готовы раскрасить трассу в красный, белый и синий цвета», — говорится в описании к постеру.

Фото: https://twitter.com/AlphaTauriF1

В настоящий момент «Альфа Таури» занимает последнее место в Кубке конструкторов. На счету команды пять очков. Трофей досрочно завоевал австрийский гоночный коллектив «Ред Булл». Это случилось на Гран-при Японии, победу на котором одержал пилот Макс Ферстаппен. В настоящий момент на счету команды 657 очков. Для соперников она уже недосягаема.

В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо:

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