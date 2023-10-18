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«Ферстаппен абсолютно исключителен». Ньюи высказался о величайших пилотах Ф-1

«Ферстаппен абсолютно исключителен». Ньюи высказался о величайших пилотах Ф-1
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Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи поделился мнением о выдающихся пилотах Формулы-1, отметив исключительность гонщика своей команды Макса Ферстаппена.

«Единственное, что я отметил бы в действительно великих пилотах, – это их способность создавать впечатление, будто они пилотируют на автомате. Они могут анализировать, как используют шины, как разворачивается их гонка, когда нужно атаковать. И Макс, как мне кажется, в этом отношении абсолютно исключителен», — приводит слова Ньюи GPFans.

Напомним, Ферстаппен оформил третье чемпионство в Формуле-1 на минувшем Гран-при Катара. Титул он завоевал после спринта. Это чемпионство в «Королевских гонках» стало для Макса третьим подряд.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии:

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