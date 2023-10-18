Ферстаппен — о предстоящем Гран-при США: для нас всё может быть довольно напряжённо

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу предстоящего участия в Гран-при США. Он пройдёт с 20 по 22 октября.

«Я действительно с нетерпением жду гонки в Остине в этот уикенд. У нашей команды с ней связано много особенных воспоминаний. Атмосфера на трассе также не похожа ни на какую другую, там так много болельщиков «Ред Булл», которые поддерживают нас.

Нас ожидает ещё одна спринтерская гонка. Всё может сложиться довольно напряжённо, ведь у нас будет только одна сессия, чтобы попытаться найти оптимальный баланс в машине. Температура, похоже, тоже будет высокой, так что я ожидаю ещё одной сложной гонки. Кроме того, здорово, что на машине будет новая специальная ливрея», — сказал Ферстаппен на своём сайте.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии: