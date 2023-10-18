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Шварцман примет участие в предсезонных тестах Формулы-Е

Шварцман примет участие в предсезонных тестах Формулы-Е
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Российский пилот Роберт Шварцман в составе «Пенске» примет участие в предсезонных тестах Формулы-Е.

Тестирование запланировано на следующей неделе в Валенсии.

В сезоне 2023 года Формула-E провела один организованный тест для новичков в Берлине, а также добавила в расписание свободную тренировку в Риме для пилотов, среди которых были действующий чемпион Формулы-2 Фелипе Другович и Роберт Шварцман с Виктором Мартинсом.

По итогам сезона-2021 Роберт Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1 и стал тест-пилотом «Феррари».

Ранее Шварцман принял участие в первой свободной тренировке Гран-при Нидерландов, который прошёл с 25 по 27 августа. Напомним, Шварцман заменил испанца Карлоса Сайнса. После выступления российско-израильский гонщик отметил, что был рад выполнить всю программу без ошибок.

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