Попов отреагировал на готовящееся существенное сокращение бывшей трассы Ф-1 в Сочи

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мнением о трансформации конфигурации «Сочи Автодрома». Ранее стало известно, что трасса претерпит сильные изменения. Они будут произведены в связи с подготовкой к Всемирному фестивалю молодёжи, который пройдёт в марте 2024 года. При этом сохраняется возможность в любой момент оперативно восстановить первоначальную конфигурацию трассы в случае возвращения в Формулу-1.

«Было много слухов про «Сочи Автодром». Про то, что его закроют. Продолжалось это несколько лет, и постоянно казалось, что вот уже-уже. Потом: «Фух – пронесло». Теперь говорят, что часть трассы всё-таки закроют.

Обещали оставить асфальт, не выковыривать поребрики, но все заграждения вокруг трассы снимут. Будет свободный доступ в Олимпийский парк, на Площадь Фонтанов и так далее.

Сама трасса будет сильно укорочена – не доезжая до второго поворота, на срезке к 12-му повороту и обратно. В итоге останется 2,5 км. Останутся здание боксов, паддок, главная трибуна с музеем Николая Панули. Трасса будет фигурировать в национальных чемпионатах. Если вдруг когда-нибудь понадобится большая конфигурация, то обещают собрать её обратно», – сказал Попов на своём канале в YouTube.

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