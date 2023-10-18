«Альфа Таури» подтвердила участие Даниэля Риккардо на Гран-при США

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо выступит на Гран-при США. Об этом информирует BBC со ссылкой на представителя «Альфа Таури». Этап в Остине пройдёт с 20 по 22 октября.

Напомним, Даниэль восстанавливался после травмы после Гран-при Нидерландов, где он сломал руку во время второй свободной тренировки: пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри потерял контроль над болидом, а потом и Риккардо не вписался в поворот. Оба не смогли войти в поворот и вылетели в ограждения.

О переходе Риккардо в «Альфа Таури» стало известно 11 июля. В гоночный коллектив он пришёл на правах аренды до конца сезона. В конце сентября стало известно, что Даниэль будет выступать за команду в 2024 году.

В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо: