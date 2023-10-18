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В «Мерседесе» раскрыли, какую прибавку в скорости даст обновление днища

В «Мерседесе» раскрыли, какую прибавку в скорости даст обновление днища
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Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон поделился ожиданиями от обновления машины, которое, по его мнению, должно существенно улучшить результат в оставшихся гонках сезона.

Напомним, ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что команда представит «последнее большое» обновление на Гран-при США.

«Днище должно хорошо себя показать в оставшихся гонках и дать нам десятую секунды [с круга]. Мы считаем, что это хороший шаг, особенно если говорить о прижимной силе. Помимо этого, подпрыгивание должно доставлять меньше проблем.

Помогают ли нам заявления Хэмилтона? И помогают, и мешают. Думаю, иногда пилоты путают выявление проблемы и её решение. На самом деле, они очень помогают нам, когда нужно получить обратную связь от машины», — сказал Эллисон в подкасте F1 Nation.

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