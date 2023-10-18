«Макларен» назвал гонщицу «Академии Ф-1», которой будет оказывать поддержку в 2024 году

«Макларен» будет поддерживать 18-летнюю филиппинскую гонщицу Бьянку Бустаманте из «Академии Формулы-1» в 2024 году, сообщает The Race.

Как сообщается, «Макларен» стал первой командой, которая раскрыла имя гонщицы, которой будет оказывать поддержку. Ей стала Бьянка Бустаманте, которая занимает седьмое место в общем зачёте текущего сезона «Академии Формулы-1». Начиная со следующего сезона, каждая команда Формулы-1 будет поддерживать одну из участниц «Академии Формулы-1». В частности, гонщицы будут выступать на болидах с соответствующими ливреями, на которых будут символы команды Формулы-1, которые оказывают им поддержку.

Бьянка Бустаманте ранее выступала в различных сериях, и в том числе участвовала в последнем сезоне W Series, где закончила чемпионат на 15-м месте.