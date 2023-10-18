Сайнс ответил, отличалась ли бы его конкуренция с Леклером в борьбе за титул

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс высказался о конкуренции с напарником по команде монегаском Шарлем Леклером.

«Мы с Шарлем часто оказываемся рядом. Нам не приходилось бороться за титул, но мы боролись за третье место в Монце и боролись за поул, и не было бы больших отличий в борьбе за чемпионство.

У нас было три года, чтобы узнать друг друга, и мы знаем, что между нами есть уважение. Все мы идём в одном направлении. Мы всегда верили, что можем победить, и никогда не сдавались. Именно этот заряд заставляет меня говорить, что «Феррари» находится в правильном месте», — приводит слова Сайнса издание F1i.

Ранее в интервью Сайнс высказался о продлении контракта с итальянской командой.