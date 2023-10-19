Сарджент: опыт пилотирования на трассе Америк поможет мне в этот уик-энд

Американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент поделился ожиданиями от домашнего для него Гран-при США. Этап пройдёт с 20 по 22 октября.

«Я рад вернуться на трассу, особенно перед своими болельщиками в этот уик-энд. Остин – один из моих любимых городов в мире. Трасса Америк — особое место для меня, ведь именно здесь в 2021 году было официально объявлено, что я стал пилотом гоночной академии «Уильямса», а в прошлом году я дебютировал в первой тренировке. Выступление тут будет особенным. Опыт пилотирования на этой трассе поможет мне с учётом формата уик-энда со спринтом. Надеюсь, мы проведём хорошую гонку и устроим шоу для болельщиков», — приводит слова Сарджента пресс-служба «Уильямса».

Гонщик занимает 20-е место в чемпионате мира. Сарджент не набрал ни одного очка за прошедшие 17 этапов.