«Ред Булл» представил специальную ливрею для Гран-при США

«Ред Булл» во второй раз в сезоне предоставила возможность создать дизайн болида своим болельщикам, в этот раз — для Гран-при США. Всего было принято около 2000 вариантов. В результате голосования почти 25 000 фанатов был выбран дизайн, предложенный Франко Каваллоне.

Хотя основная цветовая гамма и осталась прежней, на болиде появилась отсылка к флагу США в виде разноцветных звёзд и жирных линий белого, синего и красного цвета.

Фото: Социальные сети команды «Ред Булл»

В официальном релизе «Ред Булл» руководитель команды Кристиан Хорнер выразил надежду, что новая ливрея станет успешной для Макса Ферстаппена и Серхио Переса, так как на Гран-при Майами, в котором также использовалась особая ливрея, пилотам удалось занять в гонке два первых места.

Фото: Социальные сети команды «Ред Булл»

Напомним, Гран-при США в Остине, штат Техас, пройдёт с 20 по 22 октября. Помимо обычной гонки, в субботу ожидаются спринтерские заезды.