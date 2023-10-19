Хорнер рассказал о мерах, которые предприняла команда, чтобы исправить выступления Переса

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о подготовке мексиканского пилота Серхио Переса к пяти последним гонкам сезона. Отметим, что Перес опережает Льюиса Хэмилтона, своего ближайшего преследователя в личном зачёте сезона-2023, на 30 очков.

«На прошлой неделе он провёл три дня на симуляторе, чего раньше он никогда не делал. Три дня подряд, чтобы помочь ему найти корень проблем, с которыми он столкнулся в Катаре и в Японии. Думаю, что он сделал хороший рывок, поэтому надеюсь, что он выйдет на первый план в эти выходные. Он работает очень усердно, что невероятно важно.

Чеко — наш гонщик, и мы хотим поддержать его как следует. Мы верим, что он может занять второе место в чемпионате, но ему предстоит противостоять сильным соперникам, и впереди ещё много гонок. Мы выбрали Чеко в первую очередь из-за его опыта и способности справляться с давлением. Он многое сделал для нас в двух предыдущих сезонах, внеся свой вклад в триумф в Кубке конструкторов.

Мы знаем, на что он способен, и, хотя мы не видели этого в двух последних гонках, мы хотим поддержать его и убедиться, что он вернётся в форму к началу следующего сезона. Это тяжёлый сезон, и ему тяжело быть напарником Макса — мы не должны забывать о ментальных проблемах. Мы знаем, на что способен Чеко, и мы знаем, что квалификации, как правило, являются его слабой стороной, но в то же время он оживает в воскресенье, демонстрируя это снова и снова. В этом году у нас шесть дублей. Он выиграл два Гран-при и по-прежнему второй, опережая Льюиса Хэмилтона. Всё не так плохо!» — сказал Хорнер в интервью Mirror.