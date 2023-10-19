Опубликованы первые фотографии обновлений «Хааса» на Гран-при США

Команды Формулы-1 продолжают подготовку к Гран-при США, который пройдёт в Остине, штат Техас, с 20 по 22 октября. Ранее команда «Хаас» анонсировала большое обновление болида к этапу в Остине, которое поможет им для подготовки к сезону-2024.

Одними из ключевых обновлений стали новое днище, а также сайдпоты болида VF-23. Изменения, внесённые в конструкцию сайдподов, наглядно показал в своих социальных сетях Альберт Фабрега.

Фото: Социальные сети Альберта Фабреги

Отметим, что, помимо технических нововведений, на «Хаасе» можно заметить обновлённый дизайн ливреи, специально подготовленной для Гран-при США. Кроме «Хааса», специальный дизайн болида к гонке в Остине подготовила команда «Ред Булл».

Фото: Социальные сети Альберта Фабреги

За пять этапов до конца сезона-2023 «Хаас» занимает девятое место в Кубке конструкторов, отставая от «Уильямса» на семь очков.