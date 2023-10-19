Норрис: не могу сравнить себя с Хэмилтоном, потому что его «Макларен» побеждал

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о сравнении себя с соотечественником Льюисом Хэмилтоном, который также начал свой путь в Формуле-1 в «Макларене».

«Самое сложное в статистике для меня заключается в том, что некоторая статистика важнее, чем другая. Если она имеет отношение к победам и чему-то подобному, то я обращу на неё внимание, когда придёт время. Это очень важно, но это не моя цель.

Я уже пять лет не могу выиграть гонку, потому что у меня просто не было болида для этого. Сравнивая с Льюисом — он пришёл в «Макларен», когда они выигрывали гонки, поэтому, если вы спросите, пытаюсь ли я сделать то, что сделал Льюис, я отвечу отрицательно, потому что не могу, так как моя ситуация не такая же. Я просто пытаюсь выполнять свои собственные задачи и максимизировать свои возможности», — сказал Норрис в интервью Motorsport Week.

В текущем сезоне Норрис несколько раз поднимался на подиум. Отметим, что 23-летний британец всего за пять сезонов в «Королевских гонках» смог превзойти Нико Хюлькенберга по набранным очкам без побед в Гран-при.