Обозреватель Ф-1 предположил, что «Ред Булл» выдвинул Пересу ультиматум до конца сезона

Обозреватель Формулы-1 Роберто Кинкеро поделился мнением о положении мексиканского пилота Серхио Переса в команде «Ред Булл». Согласно сообщению Кинкеро, перед Пересом может быть поставлен ультиматум для того, чтобы его отношения с «Ред Булл» были продлены. Обозреватель предположил, что Даниэль Риккардо присоединится к «Ред Булл» в сезоне-2024, а Лиам Лоусон займёт его место в «Альфа Таури».

«Время от времени мы видим в «Формуле-1» спекуляции, подогреваемые слухами, которые не основаны ни на чём, но в случае Переса есть очевидные причины, подпитывающие слухи, которые появились в последние недели. За этапы в Сингапуре, на «Сузуке» и «Лосаиле» Перес заработал всего пять очков, хуже выступили лишь пилоты «Альфа Таури», «Хааса», «Уильямса» и «Альфа Ромео», а также Ланс Стролл, дела которого идут не очень хорошо. После Гран-при Катара руководитель команды Кристиан Хорнер весьма тактично указал, что «Ред Булл» необходим прогресс Переса, в основном в контексте следующего сезона, так как в текущем все задачи уже выполнены.

Создаётся впечатление, что Пересу выдвинули достаточно чёткий ультиматум до клетчатого флага в Абу-Даби. Это крайний срок, когда он должен убедить команду, что оставил самый тяжёлый период в своей карьере в Формуле-1 позади. Хорнер и Марко вряд ли захотят гадать, увидят ли они в следующем марте в Бахрейне того же Переса, что в последних гонках.

Если Перес не покажет приемлемый уровень в ближайшие пять гонок, план выглядит ясным: Даниэль Риккардо вернётся туда, где был до конца 2018 года, а именно в пару к Ферстаппену, а его место в «Альфа Таури» займёт Лиам Лоусон.

Главная причина, почему Перес всё ещё является напарником Ферстаппена в «Ред Булл» – отсутствие альтернативы. Программа поддержки молодых пилотов «Ред Булл» в последние годы складывается не лучшим образом, ведь дошло до того, что Риккардо, которого выгнали из «Макларена», пригласили в «Альфа Таури».

Травма Даниэля в свободной практике перед Гран-при Нидерландов стала глотком свежего воздуха для Переса, так как помешала Риккардо выступить на пяти этапах, по ходу которых он мог бы окончательно убедить Хорнера и Марко, что стоит рискнуть. Теперь у австралийца ещё пять Гран-при, и с прицелом на 2024 год мы увидим борьбу двух гонщиков с разными задачами на трассе.

Такую ситуацию «Ред Булл» не планировал – в противном случае он не стал бы объявлять Цуноду и Риккардо пилотами «Альфа Таури» [на сезон-2024] перед Гран-при Японии. Но между «Сузукой» и «Лосаилом» Перес не продемонстрировал никаких признаков прогресса, и это всё усложнило», – написал Кинкеро в Motorsport Italia.