Мазепин заявил, что он приблизился к возвращению в международные гоночные соревнования

Российский гонщик Никита Мазепин, выступавший в Формуле-1 в 2021 году, заявил, что он приблизился к участию в международных соревнованиях, так как получил итальянскую визу.

«Я не так давно ездил в Италию на сборы спортивной подготовки. Несколько месяцев назад я получил обеспечительные меры от Евросоюза, которые позволяют мне въезжать в страны ЕС для осуществления спортивных целей. К сожалению, на данный момент въехать у меня получилось только в Италию, потому что шенгенскую визу я не получил. Но я всё равно считаю, что это шаг вперёд для моего возвращения в большой спорт на просторах Европы. Это и Формула-1, и гонки на выносливость, и другие соревнования», — приводит слова Мазепина ТАСС.

Напомним, что, несмотря на разрешение Европейского суда юстиции, Совет ЕС постановил продлить санкции в отношении российского пилота.