В США водителю выписали штраф в размере $ 1,48 млн за превышение скорости

В штате Джорджия (США) водителю Коннору Като был выписан штраф в $ 1,48 млн за превышение скорости. Водитель был остановлен в конце сентября за то, что его машина двигалась со скоростью 90 миль в час на участке, где действует ограничение в 55 миль в час.

Исходя из информации Motor1, нарушитель должен был предстать перед судом, вследствие чего штат направил ему электронное письмо с суммой требований в размере $ 999 999.99 плюс дополнительные расходы. В результате водитель получил уведомление о штрафе в размере $ 1,48 млн.

Согласно словам представителя города Саванна, была прописана максимально возможная сумма штрафа, так как штрафы за превышение скорости являются обязательными для явки в суд и к ним не прилагается сумма, указанная полицией. Однако фактический штраф для водителя, нарушившего скоростной лимит, не может превышать $ 1000 плюс сборы.