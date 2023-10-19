Руководитель «Макларена» объяснил, в чём его команда стремится подражать «Феррари»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мнением о развитии команды, а также отметил ключевую деталь в истории «Феррари», которой нынешний «Макларен» должен подражать.

«В этом путешествии было много преемственности, когда команда продолжала определять зоны роста и продолжала построение кирпичик за кирпичиком. Думаю, это то, что мы будто бы упустили в эпоху Фернандо [Алонсо]. Мы могли бы построить нечто подобное, но определённо потребовалась бы большая преемственность и подход, который был установлен «Феррари» в середине 90-х.

Есть некоторые элементы этого сценария, не менявшиеся на протяжении многих лет — независимо от роли, которую я исполнял. Преемственность и зрелость действительно составляют часть этого сценария. И это то, чего «Макларен» пытается добиться», — сказал Стелла в подкасте Beyond The Grid для официального сайта Формулы-1.