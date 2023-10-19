Президент ФИА ответил на вопрос про наказание «Ред Булл» за доминирование

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем заявил, что было бы неправильно «наказывать» «Ред Булл» за доминирование в Формуле-1, даже если такое подавляющее преимущество австрийской команды может уменьшать интерес к чемпионату среди болельщиков. Гоночный коллектив выиграл все Гран-при этого сезона и уже стал обладателем Кубка конструкторов. Кроме того, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно завоевал чемпионский титул.

«Такое доминирование случалось очень много раз. Вспомните хотя бы пример Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера. Как это остановить? Было бы немного сурово и вообще неправильно наказывать за успех. Я открыт для предложений, если вдруг найдётся способ оставаться справедливым и демократичным, а не просто наказывать — не только Макса и его команду, но и любую другую команду. У меня нет решений, но ФИА ни за что не будет наказывать за успехи. Такое [доминирование одного гонщика] за моё время случалось уже дважды», — приводит слова бен Сулайема Autosport.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1: