Предстоящий Гран-при США может пройти в самых жарких условиях в его истории

Ожидается, что на предстоящем Гран-при США будет побит температурный рекорд, державшийся с прошлого года. Прошлогодний этап стал самым жарким с момента появления гонки в Остине в календаре Формулы-1 в 2012 году – дневная температура доходила до 33 градусов Цельсия.

Согласно прогнозам ФИА, в первый день проведения Гран-при, в пятницу, температура поднимется до +35 ℃ во время квалификации. В субботу столбик термометра поднимется до +34 ℃ во время спринта, а в воскресенье во время гонки температура достигнет отметки в 33-34 ℃. Это существенно выше, чем средняя дневная температура в городе в данное время года (+27).

Гран-при США состоится с 20 по 22 октября.

Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине: