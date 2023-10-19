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Ландо Норрис представил шлем на Гран-при США, в котором проведёт 100-ю гонку в Формуле-1

Ландо Норрис представил шлем на Гран-при США, в котором проведёт 100-ю гонку в Формуле-1
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис в преддверии Гран-при США продемонстрировал шлем, в котором проведёт свой 100-й Гран-при в Формуле-1. Американский Гран-при пройдёт в городе Остин.

23-летний Норрис выступает в Формуле-1 с 2019 года. Все сезоны британец провёл за рулём «Макларена».

Фото: Социальные сети Ландо Норриса

Фото: Социальные сети Ландо Норриса

Фото: Социальные сети Ландо Норриса

Фото: Социальные сети Ландо Норриса

Отметим, что в сезоне 2023 года Норрис занимает седьмое место в личном зачёте пилотов, набрав 136 очков. Ландо опережает напарника по команде, австралийца Оскара Пиастри, на 53 очка.

Напомним, на прошедшем Гран-при Катара и Оскар Пиастри, и Ландо Норрис оказались на подиуме. Пиастри был вторым, а Норрис – третьим. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который досрочно оформил чемпионский титул в сезоне-2023.

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