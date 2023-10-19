Ферстаппен назвал нынешнего пилота Ф-1, который является для него примером для подражания

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо является для него примером для подражания. Алонсо сейчас 42 года.

«Это странно, ведь мы принадлежим к разным поколениям. Он даже был соперником моего отца. Но у нас очень похожий подход. Мы оба очень любим гонки. Доказательством этого является то, что Фернандо всё ещё очень конкурентоспособен в свои 42 года. Я восхищаюсь им. И потом, он всегда здорово со мной общается. Он не хвастается своими титулами, не ставит себя выше других, он всегда остаётся самим собой. Мы можем говорить обо всём естественно и непринужденно, без каких-то трудностей. Он хороший образец для подражания», — приводит слова Ферстаппена GrandPrix со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место: