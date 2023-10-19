ФИА увеличила максимальный денежный штраф в Формуле-1 с € 250 тыс. до € 1 млн

Международная автомобильная федерация (ФИА) увеличила максимальный размер денежного штрафа в Формуле-1 до € 1 млн. Об этом сообщает официальный сайт ФИА.

По данным источника, ранее сумма штрафа, которую стюарды могли наложить на гонщиков, составляла € 250 тыс. Эта сумма не пересматривалась и не изменялась последние 12 лет и не отражает нынешние реалии автоспорта. В связи с этим ФИА утвердила новый максимальный лимит в Формуле-1, который теперь будет равняться € 1 млн.

Отметим, что ФИА также пересмотрела суммы денежных штрафов в других международных чемпионатах в автоспорте. В других чемпионатах под эгидой ФИА (WRC, чемпионат мира по ралли-рейдам, WEC, чемпионат мира по ралли-кроссу и «Формула Е») штраф будет равняться € 750 тыс., а в остальных сериях — € 500 тыс.