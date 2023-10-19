Албон – о следующем сезоне Формулы-1: «Уильямс» хочет быть 4–5-м в Кубке конструкторов

Пилот британского «Уильямса» в Формуле-1 Александер Албон рассказал, что команда хочет добиться значительного прогресса в следующем сезоне и побороться за 4-5 место в Кубке конструкторов.

«В этом сезоне у нас было не так уж много обновлений. В Канаду мы привезли последний большой пакет обновлений. Когда всё происходит таким образом, вы освобождаете время на то, чтобы сосредоточиться на машине для выступления в следующем сезоне.

«Астон Мартин» – это отличный пример того, как нужно планировать своё время и концентрироваться на том, чтобы дать себе чуть больший запас по времени на значительное улучшение машины. Нужно думать чуть больше наперёд, на перспективу.

Мы не хотим занять восьмое место в Кубке конструкторов. Мы хотим быть пятыми или четвёртыми, а для этого необходимо совершить большой скачок вперёд», – приводит слова Албона Racingnews365.