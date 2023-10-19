Шарль Леклер представил зелёный шлем для Гран-при США

Пилот «Феррари» Шарль Леклер разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал шлем, в котором выступит на Гран-при США. Этап в Остине пройдёт с 20 по 22 октября.

«Я забыл, что это мой сотый Гран-при с «Феррари», так что этот особый дизайн шлема не имеет смысла. Однако он прекрасен. Посмотрите на этот зелёный цвет», — написал Леклер.

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

В прошлом сезоне Формулы-1 Леклер занял второе место в общем зачёте пилотов, набрав 308 очков. В этом сезоне перед этапом в Остине на счету Шарля 145 баллов. Он занимает шестое место. Титул досрочно завоевал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы:

Ранее шлем для Гран-при США показал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис.